Bombacı davasına NSU tanığı

15 TEMMUZ'DA İFADE VERECEKLER
ALMANYA
'DA 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU
terör örgütü davasında sanık olan Ralf Wohlleben
ve Andre Eminger
, üç yıl sonra yine bir ırkçılık davasında hâkim karşısına çıkacak. Wohlleben ve Eminger, camilere, politikacılara ve mülteci yurduna saldırı hazırlığı yapan, mermili tehdit mektupları gönderdikten sonra yakalanan Susanne G
.'nin (55) 15 Temmuz'daki duruşmasında tanık olarak dinlenecek.
YAKINLIKLARI ŞÜPHE UYANDIRDI
SUSANNE G.'NİN cep telefonundan Eminger ve Wohlleben'in ailesi ile mangal ve doğum günü partisinde çekilmiş 20 fotoğraf çıkmıştı. Ayrıca bombacı kadının evinde bu ikilinin yazdığı 47 mektup bulunmuş, gözaltında bulunduğu dönemde kendisini Eminger ve Wohlleben'in ziyaret edebilmesi için izin istediği tespit edilmişti. Bu üçlünün yakınlığı akıllara "NSU çetesinin yeni üçlüsü bunlar mı?" sorusu- Ralf Wohlleben nu getirmişti