Değerlerimize köpekli saldırı

Olay, Alman Ordusu
'nun Mecklenburg Vorpommern Eyaleti
'nde bulunan Neubrandenburg
kentinde gerçekleştirdiği "Black Star 2021
" isimli tatbikat sırasında yaşandı. Orduya bağlı özel komandolar
bir rehine kurtarma operasyonu için özel olarak eğittikleri köpekleri, uzun elbise giymiş, başörtülü Müslüman
bir kadını temsil eden bir asker üzerinde eğitti.
4 HAFTALIK TATBİKAT
KÖPEKLERE bile bir nevi düşman fotoğrafı empoze eden ordunun 420 askerle gerçekleştirdiği tatbikat 4 hafta sürecek. Ve tatbikatta en çok üzerinde durulan konu, yurtdışında kaçırılan ve rehin tutulan Alman
vatandaşlarının kurtarılması oldu. Özel komando birliği tatbikat kapsamında rehineleri en kısa sürede kurtarmaya çalıştı.
KÖPEKLERE EĞİTİM
ANCAK özel eğitilmiş köpeklere verilen eğitimde kullanılan "terörist" kılığındaki kadının Müslüman kadın görünümlü olması ise dikkat çekti. Köpekleri başörtülü ve uzun elbiseli sözde terörist üzerinde çalıştıran Alman Ordusu, rehine krizinin yabancı bir ülkede olduğu varsayımıyla, aslında bu olayın Müslüman bir ülkede yaşandığını da açık açık lanse etti. FRANKFURT
2020 YILINDA LAĞVEDİLMİŞTİ
ALMAN Ordusu'ndaki özel komando birliğinin 2. Bölüğü, 2020 yılında yaşanan ırkçı skandallar, yani subaylar içinde Neo-Nazilerin olması nedeniyle lağvedilmişti. Şimdi bir tatbikatta yine Müslüman motifinin düşman ve "terörist" olarak gösterilmesi, ordu içindeki ırkçı akımların hala devam ettiğini de açıkça ortaya koydu.