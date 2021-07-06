Haberler Avrupa Haberleri Değerlerimize köpekli saldırı
Giriş Tarihi: 6.7.2021

Değerlerimize köpekli saldırı

Değerlerimize köpekli saldırı

Orduda skandal tatbikat. Alman Ordusu’na bağlı özel kuvvetler “Black Star 2021” adlı bir rehine kurtarma tatbikatında eğittiği köpekleri başörtülü bir kadın üzerinde çalıştırdı

Olay, Alman Ordusu'nun Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'nde bulunan Neubrandenburg kentinde gerçekleştirdiği "Black Star 2021" isimli tatbikat sırasında yaşandı. Orduya bağlı özel komandolar bir rehine kurtarma operasyonu için özel olarak eğittikleri köpekleri, uzun elbise giymiş, başörtülü Müslüman bir kadını temsil eden bir asker üzerinde eğitti.

4 HAFTALIK TATBİKAT
KÖPEKLERE bile bir nevi düşman fotoğrafı empoze eden ordunun 420 askerle gerçekleştirdiği tatbikat 4 hafta sürecek. Ve tatbikatta en çok üzerinde durulan konu, yurtdışında kaçırılan ve rehin tutulan Alman vatandaşlarının kurtarılması oldu. Özel komando birliği tatbikat kapsamında rehineleri en kısa sürede kurtarmaya çalıştı.

KÖPEKLERE EĞİTİM
ANCAK özel eğitilmiş köpeklere verilen eğitimde kullanılan "terörist" kılığındaki kadının Müslüman kadın görünümlü olması ise dikkat çekti. Köpekleri başörtülü ve uzun elbiseli sözde terörist üzerinde çalıştıran Alman Ordusu, rehine krizinin yabancı bir ülkede olduğu varsayımıyla, aslında bu olayın Müslüman bir ülkede yaşandığını da açık açık lanse etti. FRANKFURT

2020 YILINDA LAĞVEDİLMİŞTİ
ALMAN Ordusu'ndaki özel komando birliğinin 2. Bölüğü, 2020 yılında yaşanan ırkçı skandallar, yani subaylar içinde Neo-Nazilerin olması nedeniyle lağvedilmişti. Şimdi bir tatbikatta yine Müslüman motifinin düşman ve "terörist" olarak gösterilmesi, ordu içindeki ırkçı akımların hala devam ettiğini de açıkça ortaya koydu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Değerlerimize köpekli saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA