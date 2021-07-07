İfadesini alıp bıraktılar

Lübeck
Polisi ve Lübeck Savcılığı, 51 yaşındaki ırkçı saldırganın üzerinde hayvanları püskürtmek için kullanılan biber gazının yanı sıra bıçak ve cop da bulunduğunu bildirdi. Irkçı Alman
ve 49 yaşındaki karısının Türk aileye, hayvanlar için kullanılan biber gazını sıktığı açıklanırken, üzerinde bıçak bile bulunan Neo- Nazi'nin salıverilmesi ise dikkat çekti. Irkçının biber gazı, cop ve bıçağına el konuldu.
TUTUKLAMADILAR BİLE
İFADELERİ alındıktan sonra bırakılan ırkçı Alman karı-koca hakkında adam yaralamak, hakaret ve silah yasasına muhalefetten soruşturma açıldı. Savcılık, iki ırkçının tutuklanmasını gerektirecek bir durum olmadığını ileri sürdü ve tutuklama kararı vermedi. Öte yandan saldırının detayları da ortaya çıktı. Buna göre ırkçı Almanlar biber gazını 45 yaşındaki Türk baba ile 4 ve 8 yaşlarındaki çocuklarına sıktı.
ÇOCUKLARA SALDIRMIŞ
İLK açıklamalarda ırkçıların anne ve 4 yaşındaki kızını hedef aldığı bildirilmişti. Ancak savcılık, saldırganların babaya ve çocuklarına saldırdığını bildirirken, olayın "yabancı düşmanlığı nedeniyle işlenmiş olabileceğini" açıkladı. Türkiye
tatiline gitmeye hazırlanan aile, şehir merkezinde otomobillerine doğru yürürken, arkadan gelen ırkçıların ağır hakaretlerine ve saldırısına maruz kalmıştı.
YAHUDİ AİLEYE SALDIRSAYDI NE OLURDU?
IRKÇI Alman karı-kocanın saldırdığı aile Yahudi
bir aile olsaydı, siyasilerden üst üste kınama mesajları yayınlanacağı gibi, bütün Alman basını ayağa kalkar ve saldırıyı kınardı. Saldırganın üzerinde bulunan bıçak, "Öldürme niyeti olabilirdi" düşüncesiyle büyük ihtimalle tutuklama kararı verilmesine neden olurdu. Aile Müslüman olunca siyasiler sustu, ana akım medya görmezden geldi, saldırganlar serbest kaldı.
IRKÇILIĞI LANETLEDİLER
LÜBECK'İN Klingenbeng Meydanı
'nda toplanan yaklaşık yüz kişi, Türk aileye yapılan saldırıyı ve ırkçılığı protesto etti. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu protestocular, ırkçıların Lübeck'te işi olmadığını dile getirdi. Lübeck'te faaliyet gösteren TÜRGEM adlı derneğin başkanı Remzi Uysal
ise "Kentimizde ırkçı saldırıların olması üzücü ve ürpertici. Ben de ölümle tehdidi aldım. Tespit edilen bir ırkçıya 9 ay hapis cezası verildi" dedi.
İkbal ÖZAKINCI