Müslüman öğretmene korkunç baskı

KÜÇÜLDÜĞÜMÜ HİSSETTİM
ALMANYA'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
'ndeki bir okulda din dersi öğretmeni olan Mansur
Seddiqzai, ülkede bir göçmenin öğretmenlik yaparken nasıl bir baskı ile karşılaştığını ortaya koydu. Görev süresince yaşadıklarını Zeit Online
'a anlatan Seddiqzai, "Müslüman olarak küçüldüğümü hissettim" dedi.
DIŞLAYIP ŞİKÂYET ETTİLER
LİSEDE din dersi öğretmenliği yapan Seddiqzai, "Onlarca okul, başvuruma cevap dahi vermedi. Radikal içerik verip vermediğimi araştırmak için ders sonrası öğrencilerimin defterlerine bakıyorlarmış. Derse kaç dakika geciktiğimi görmek için çetele tutmuşlar. Büyük baskı gördüm" dedi. Fatih YILMAZ