Din dersi hazımsızlığı

Davayı Münihli Pedagog Ernst Günther Krause, Bavyera Zihin Özgürlüğü Birliği
ve Giordano Bruno Vakfı
açtı. Davacılar, dersin anayasal olarak ön koşulları yerine getirmediğini ileri sürdü. Irkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) de İslam din dersine dava açacağını duyurmuştu. Davacılar din dersinin okullarda verilmesinin anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor.
MÜSLÜMANLARA DERS DAVETİ
KARARA göre eyaletteki 364 okulda İslam din dersi verilecek. Eyalette 160 bin Müslüman öğrenci bulunuyor. Ders, 2009'dan beri pilot proje olarak okutuluyordu. Bavyera Uyum Sorumlusu Gudrun Brendel Fischer
dersi överek, "Müslümanların uyumu için bu bir mihenk taşı" dedi. Brendel Fischer, Müslüman çocukları dersten yararlanmaya davet etti.