Giriş Tarihi: 9.7.2021

Din dersi hazımsızlığı Mustafa AKBABA

Bavyera Eyaleti, okullarda din dersi vermeyi mecliste yapılan oylama ile kabul etti. Oylamadan bir gün sonra Bavyera Anayasa Mahkemesi nezdinde İslam dersine dava açıldı