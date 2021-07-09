Haberler Avrupa Haberleri Din dersi hazımsızlığı
Giriş Tarihi: 9.7.2021

Din dersi hazımsızlığı

Mustafa AKBABA
Din dersi hazımsızlığı

Bavyera Eyaleti, okullarda din dersi vermeyi mecliste yapılan oylama ile kabul etti. Oylamadan bir gün sonra Bavyera Anayasa Mahkemesi nezdinde İslam dersine dava açıldı

Davayı Münihli Pedagog Ernst Günther Krause, Bavyera Zihin Özgürlüğü Birliği ve Giordano Bruno Vakfı açtı. Davacılar, dersin anayasal olarak ön koşulları yerine getirmediğini ileri sürdü. Irkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) de İslam din dersine dava açacağını duyurmuştu. Davacılar din dersinin okullarda verilmesinin anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor.

MÜSLÜMANLARA DERS DAVETİ
KARARA göre eyaletteki 364 okulda İslam din dersi verilecek. Eyalette 160 bin Müslüman öğrenci bulunuyor. Ders, 2009'dan beri pilot proje olarak okutuluyordu. Bavyera Uyum Sorumlusu Gudrun Brendel Fischer dersi överek, "Müslümanların uyumu için bu bir mihenk taşı" dedi. Brendel Fischer, Müslüman çocukları dersten yararlanmaya davet etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Din dersi hazımsızlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA