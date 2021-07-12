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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Dile benden ne dilersen

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Dile benden ne dilersen

30 yıldır Fransa’da yaşayan Dilek Arca, Avrupalı Türkler’den topladığı yardımlarla Türkiye’deki ihtiyaç sahibi insanların umudu oldu

FOTOĞRAF sanatçısı olan ve 30 yıldır Paris'te yaşayan Dilek Arca, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için kolları sıvadı. Kurduğu Le don de l'espoir (Umudun Bağışı) isimli derneği ile Avrupa'da yaşayan Türkler'den yardım topladı ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi insanların umudu oldu. Her yıl, Türkiye'ye giderek yardıma muhtaç ailelerin kapısını çalan Arca'yı Fransız Le Monde gazetesi de "iyilik meleği" olarak sayfalarına taşıdı.

500 AİLEYE YARDIM ETTİ
ARCA, şimdiye kadar topladığı yardımlarla 500'e yakın aileye yardım eli uzattı. Son olarak Mardin Kızıltepe'deki Kapan Ailesi'nin kapısını çaldı. İki yıl önce eşini kaybeden Mülkiye Kapan ile 6 çocuğuna yeni bir ev kazandırmak için çalışmaya başladı.
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Dile benden ne dilersen
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