Gülçin önceliği eğitime verdi

Kosova
'da 2011'de Dünya Özgürlük Güzeli olarak taç takan Gülçin Karakuş (29), eğitimini tamamlamak için Almanya
'ya döndü. Pandemi döneminde lojistik üzerine Hamburg
'da meslek eğitimine başlayan Karakuş, "Mankenlik ve fotomodellik artık mesleğim oldu. Çok severek yapıyorum ama eğitimimi de sürdürmek istiyorum. Güzel seçildikten sonra Türkiye'de eğitim aldım, İstanbul ve Londra'da çalıştım. Pek çok markanın yüzü oldum. 14 yaşında başladığım mankenlik ve fotomodelliği Hindistan
, Tayland ve Filipinler'de sürdürdüm. Hindistan'a gitmekle çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Meslek eğitimimin yanı sıra kaliteli işlere imza atmaya devam edeceğim" dedi. FRANKFURT