Haberler Avrupa Haberleri ‘Suç ortaklarına ulaşamadık’
Giriş Tarihi: 15.7.2021

‘Suç ortaklarına ulaşamadık’

Mustafa AKBABA
‘Suç ortaklarına ulaşamadık’

Terör örgütü NSU’nun en çok cinayet işlediği Bavyera Eyaleti’nin eski İçişleri Bakanı Günther Beckstein, “Nürnberg’de onlara yardım edenlere maalesef ulaşamadık” dedi

ELİNDE bir kanıt olmadığını, ancak her zaman Nürnberg'de işlenen cinayetlerde ırkçı NSU terör örgütüne yardım edenler olduğunu düşündüğünü belirten Beckstein, "Ben eminim, onlara yardım edenler vardı" diye konuştu. Cinayetlerin işlendiği dönemin İçişleri Bakanı Günther Beckstein, "Hadi biz Bavyera polisi olarak bu suç ortaklarını bulamadık. NSU davasına bakan Federal Başsavcılık da suç ortaklarına ulaşamadı" dedi.

"AYDINLATAMADILAR"
NÜRNBERG Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar'ın yayın konuğu olan Günther Beckstein, "Mahkeme, NSU dava sürecinin sonunda NSU bağlantılarını tatmin edici bir şekilde ortaya koyamadı. Ben dava sonucundan memnun değilim. Federal Başsavcı da olayları tam anlamıyla aydınlığa kavuşturamadı. Susanne G. de aynı mahkemede yargılanmakta. Umarım burada daha fazla bağlantı açıklığa kavuşturulabilir" dedi.

İSTİHBARAT BİLGİ VERMEDİ
O zamanlar NSU cinayetlerinin araştırılmasında Thüringen Eyaleti ve Bavyera Eyaleti İstihbarat Dairesi ile Bavyera polisi arasında anlaşmazlık olduğunu belirten Beckstein, "İstihbarat daireleri bize Neo-Naziler hakkında yeterince bilgi vermek istemeyince cinayetleri çözmekte zorlandık. Ancak sadece NSU olayları çözülmediği gibi 80'li yıllarda RAF terör örgütünün çözülemeyen cinayetleri var hâlâ" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Suç ortaklarına ulaşamadık’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA