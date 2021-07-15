‘Suç ortaklarına ulaşamadık’

ELİNDE bir kanıt olmadığını, ancak her zaman Nürnberg'de işlenen cinayetlerde ırkçı NSU terör örgütüne yardım edenler olduğunu düşündüğünü belirten Beckstein, "Ben eminim, onlara yardım edenler vardı" diye konuştu. Cinayetlerin işlendiği dönemin İçişleri Bakanı Günther Beckstein
, "Hadi biz Bavyera polisi olarak bu suç ortaklarını bulamadık. NSU davasına bakan Federal Başsavcılık
da suç ortaklarına ulaşamadı" dedi.
"AYDINLATAMADILAR"
NÜRNBERG Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar
'ın yayın konuğu olan Günther Beckstein, "Mahkeme, NSU dava sürecinin sonunda NSU bağlantılarını tatmin edici bir şekilde ortaya koyamadı. Ben dava sonucundan memnun değilim. Federal Başsavcı
da olayları tam anlamıyla aydınlığa kavuşturamadı. Susanne G. de aynı mahkemede yargılanmakta. Umarım burada daha fazla bağlantı açıklığa kavuşturulabilir" dedi.
İSTİHBARAT BİLGİ VERMEDİ
O
zamanlar NSU cinayetlerinin araştırılmasında Thüringen Eyaleti ve Bavyera Eyaleti İstihbarat Dairesi
ile Bavyera polisi arasında anlaşmazlık olduğunu belirten Beckstein, "İstihbarat daireleri bize Neo-Naziler hakkında yeterince bilgi vermek istemeyince cinayetleri çözmekte zorlandık. Ancak sadece NSU olayları çözülmediği gibi 80'li yıllarda RAF terör örgütünün çözülemeyen cinayetleri var hâlâ" diye konuştu.