Zorunlu test dönemi

RİSK bölgelerine göre yapılan sınıflandırmadan vazgeçmeyi planlayan Almanya
, ülkeye girişte uygulanan koronavirüs kurallarını da değiştiriyor. Şimdiye kadar ülkelere göre risk değerlendirmesi yapan ve insidans oranlarına göre listeler oluşturan Almanya, bu uygulamayı 21 Temmuz'da kaldırmaya hazırlanıyor.
PLANLANAN değişikliğe göre hava, kara ya da deniz yoluyla Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten ya aşı belgesi ya da sonucu negatif korona testi talep edilecek. Değişiklikle Türkiye
'nin de dahil olduğu 'basit risk bölgesi' kategorisine gerek kalmayacak. Karantina talep edilen 'virüs varyantı bölgesi' ve 'yüksek vaka bölgesi' kalacak.