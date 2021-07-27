Canlı yayında evlenme teklifi

Almanya'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
'nda Suudi Arabistan
'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Max Kruse
, mücadeleyi değerlendirirken bir anda evlilik teklifinde bulundu. Formasını çıkaran Kruse, kız arkadaşına bir mesajı olduğunu söyledikten sonra Kürtçe, 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' yazısı bulunan tişörtünü gösterdi.
IRKÇILIK İSYANI
DİZ çöküp teklif yapan 33 yaşındaki Kruse'ye yanıt anında geldi. Berlin
'de yaşayan Dilara, bir yıldır birlikte olduğu Kruse'nin teklifine 'evet' dedi. Kruse, ırkçıların kız arkadaşı Dilara'ya sözlü saldırıda bulunmaları nedeniyle sert tepki göstermesi ile son günlerde gündeme gelmişti. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe
'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.