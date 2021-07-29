Midyatlı geri sayıma başladı

RAKİBİNE MEYDAN OKUYOR
ALMAN Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig Holstein Eyalet Teşkilatı Başkanı ve partisinin federal düzeyde başkan yardımcısı olan Serpil Midyatlı, ülkede ilk Müslüman kadın başbakan olmak için çalışmalara hız verdi. Midyatlı, en yakın rakibi Daniel Günther
'e (CDU
) meydan okuyor. Eyaletteki tüm sorunlara hakim olan ve buna göre politika belirleyen 45 yaşındaki Midyatlı, önümüzdeki ay partisince Mayıs 2022'de gerçekleşecek eyalet seçiminde başbakan adayı gösterilecek. CDU, 2017 seçiminde yüzde 32, SPD ise yüzde 27.3 oranında oy almıştı. KIEL