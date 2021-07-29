Sarıkaya’dan umut kesildı

YENİ BABA OLMUŞTU
CURRENTA adlı şirkete ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde önceki gün meydana gelen patlama esnasında 46 yaşındaki Erdoğan Sarıkaya
'nın mesaide olduğu ortaya çıktı. Yeni bir kız çocuk babası olan Malatyalı Sarıkaya'nın kayıp 5 kişiden biri olduğu ve hayatından umut kesildiği belirtiliyor.
360 KİŞİ GÖREV YAPTI
31 kişinin yaralandığı patlama sonrası oluşan yangını söndürmek için çok fazla köpük kullanılması ve patlamanın çevreye büyük hasar vermesi nedeniyle ilk gün 360 kişilik ekiple yapılan arama kurtarma çalışmasında netice elde edilemediği ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.