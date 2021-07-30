Kızına doyamadı, mucize bekliyoruz

DNA ÖRNEĞİ ALINACAK
ALMANYA'NIN Leverkusen
kentindeki Currenta adlı kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde meydana gelen patlamada kaybolan Erdoğan Sarıkaya
'yı arama çalışması sürüyor. Yetkililer umudu keserken ailesinden DNA örneği alınacağını açıkladı. Beş kişinin ölümüne, 31 kişinin yaralanmasına neden olan patlamada, Sarıkaya gibi diğer iki kayıp ailesi de DNA örneği verecek.
KABULLENMEK ÇOK ZOR
SARIKAYA'NIN ailesi umutlu bekleyişlerini sürdürürken, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Günlerdir somut haber, bir mucize bekliyoruz, bunun farkındayız. Ama kabullenmek çok zor. Biz ölümü Erdoğan'a yakıştıramadık. Allah, onu ailesine, doyamadığı kızına, arkadaşlarına, tüm sevdiklerine bağışlasın. Duanızı eksik etmeyin" mesajı yayınladı.