Bombacı Susanne’ye ödül gibi ceza

SADECE 6 YIL HAPİS CEZASI
CAMİLERE mermili mektup gönderdikten sonra yakalanan ve Neo-Nazilerle çok güçlü bağı ortaya çıkan fizyoterapist Susanne Gemeinhardt- Seit'ın (55) dün Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davası karara bağlandı. Suçları saymakla bitmeyen terörist Susanne'nin cezası sadece altı yıl oldu.
KARARA ŞAŞIP KALDILAR
RÖTHENBACH DİTİB Camisi, mülteci derneği ve siyasilere mermili tehdit mektubu gönderen, camide saldırı için keşif yapan, evinde bomba yapmak için malzeme ve silah stoklayan Susanne'ye verilen ceza şaşkınlığa neden oldu. Kararı duyan Türkler, "Ya o planları için vakti olabilseydi ne olacaktı" dedi.
SUÇLARI SAYDI CEZADA ŞAŞTI
MAHKEME başkanı Michael Höhne
, Susanne'nin kundaklama için üretim yapıp eyleme kararlı olduğunu, aracına benzin şişeleri depoladığını ifade etti. Höhne, NSU sanıkları ile sıkı bağı olan Susanne'nin Nasyonal Sosyalist inanca sahip olduğunu söyledi, cezayı ise minimumda tuttu.
Irkçı III. Yol Partisi'nin üyesiydi. NSU sanıkları Ralf Wohlleben
ve Andre Eminger
ile çok güçlü bağı vardı. Evinden NSU sanıklarınca gönderilen 47 mektup ile cep telefonundan birlikte çekilmiş 20 fotoğraf çıktı.
Camilere saldırı planladı. Bunun için Röthenbach DİTİB Camisi'nde keşif yaptı.
Schnaittach Belediye Başkanı Frank Pitterlein
(CSU) ve Nürnberger Land Kaymakamı Armin Kroder'i (FW) ölümle tehdit etti.
İnternetten kundaklama düzenekleri araştırdı. Çeşitli gaz karışımları, fünye ve havai fişek satın aldı
Mülteci yurdu ve camiye içinde mermi olan tehdit mektubu gönderdi.
Çekya'da III. Yol Partisi Genel Başkanı Klaus Armstroff ile atış talimi yaptı.
Evinde silahlar bulundu.