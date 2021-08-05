Söder’in kızından faşistlere ders

ÜÇ AY ÖNCE TANIŞTILAR
MANKEN olan Gloria Sophie Burkandt, çalışma için bulunduğu Berlin'de Eno ismiyle tanınan Elazığlı rap sanatçısı Ensar Albayrak
(24) ile üç ay önce arkadaşlık yapmaya başladı. Müziğe de uzak olmayan 22 yaşındaki Gloria, Instagram üzerinden tanıştığı ve Berlin'de albüm çalışması için bulunan Eno ile sık sık görüştü. Bu arkadaşlığı hazmedemeyenler Gloria'ya tepki gösterdi.
'TÜM KÜLTÜRLERE AÇIĞIM'
ALBAYRAK ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayan Gloria, "Yeni en iyi arkadaşım Eno. Bir sanatçı ve sanat işbirliği yapmaktan çok mutluyum. Almanya
'daki insanların yüzde 5'inin Türk veya Kürt olduğunu tüm ırkçı insanlara söylemek istiyorum. Tüm kültür ve renklere açığım" paylaşımı yaptı. Gloria'nın bu paylaşımına da tepki gelirken 'Albayrak ile ilişkiye mi başladı?' diye soranlar oldu.
İLK ALBÜMÜNÜ 2017'DE YAPTI
ELAZIĞ doğumlu Ensar Albayrak, Almanya'nın Wiesbaden
kentinde yaşıyor. İnşaat Mühendisi olan Albayrak, üniversiteden sonra müziğe yöneldi. 2016'da rap yapmaya başlayan Albayrak'ın ilk şarkıları Youtube'da üç milyon izleme yakaladı. İlk albümünü 2017'de yapan Eno, 2018'de listelerin ilk sıralarında yer aldı.
İŞLETME YÜKSEK LİSANS SAHİBİ
MONAKO'DA yaşayan Gloria, bir süre önce Almanya'ya dönmüş ve mankenlik yapmaya başladığını açıklamıştı. 1.85 metre boyundaki Gloria, daha sonra mankenlik ajansı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Bavyera Başbakanı Söder'in Karin Baumüller Söder
'le evlenmeden önce Ulrike Burkandt
ile ilişkisinden olan kızı Gloria, işletme mezunu ve yüksek lisans derecesi bulunuyor.