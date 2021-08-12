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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Korkunç iddia: 8557 kişiye aşı yerine su enjekte etti

CENGİZ PARLAYAN
Korkunç iddia: 8557 kişiye aşı yerine su enjekte etti

Aşı merkezinde çalışan bir hemşirenin 8557 kişiye aşı yerine izotonik sodyum klorür enjekte etmiş olabileceği gündeme bomba gibi düştü. Bu kişiler yeniden aşılanacak

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Ostfriesland'daki bir aşı merkezinde Kızılhaç görevlisi hemşirenin soruşturmasında korkunç şüphe ortaya çıktı. Altı dozluk BioNTech aşı şişesini kıran ve aşı yerine insanlara izotonik sodyum klorür (izotonik su) enjekte ettiğini arkadaşına söyleyen hemşirenin, 8557 kişiyi bu yöntemle aşılamış olabileceği belirlendi.

AŞI KARŞITI PAYLAŞIMLARI VAR
İFADESİNDEN sonra serbest bırakılan ve aşı yapmaya devam eden hemşirenin incelenen sosyal medya hesaplarında aşı karşıtı paylaşımlar bulunmasının şüpheyi artırdığı aktarıldı. 2 Mart-20 Nisan arasında merkezde aşı olan 200 kişi korona antikorlarının belirlenmesi için teste davet edilmişti. Aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle 8557 kişinin yeniden aşıya davet edileceği aktarıldı.
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Korkunç iddia: 8557 kişiye aşı yerine su enjekte etti
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