Giriş Tarihi: 12.8.2021

Korkunç iddia: 8557 kişiye aşı yerine su enjekte etti CENGİZ PARLAYAN

Aşı merkezinde çalışan bir hemşirenin 8557 kişiye aşı yerine izotonik sodyum klorür enjekte etmiş olabileceği gündeme bomba gibi düştü. Bu kişiler yeniden aşılanacak