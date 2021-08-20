Gün yüzü göremeyecek

Almanya
'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar, banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütünün elebaşı Beate Zschaepe
'nin aldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kesinleşti. Zschaepe gibi, davanın sanıkları Rolf Wohlleben
ve Holger G.'nin itirazları üzerine dosyayı yeniden ele alan Yargıtay, bu isimlerin cezalarını onadı. Andre Eminger
hakkındaki karar ise 15 Aralık'ta açıklanacak.
WOHLLEBEN'E HAPİS GÖRÜNDÜ
KESİNLEŞEN karar sonrası Zschaepe, ömrünün geri kalanını hapiste geçirecek. Örgüte yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben
de kesinleşen karar sonrası yeniden hapse girecek. Wohlleben'e 10 yıl hapis cezası verilmiş, 6 yıl 8 ay tutuklu kaldıktan sonra cezası kesinleşmediği için serbest bırakılmıştı. Yargıtay kararının ardından Wohlleben yeniden hapse girecek.
EMİNGER'İN DURUMU KESİNLEŞMEDİ
NSU davasının müdahil avukatlarından Adnan Menderes Erdal
, "Wohlleben cezasından geriye kalan 3 yıl dört ayını tamamlamak için hapse girecek ama kısa süre sonra çıkma durumu doğabilir. Avukatları muhtemelen iyi hal durumunu öne sürüp tahliyesini isteyeceklerdir" dedi. Sanıklardan Holger G. ile Carsten S.'ye verilen 3 yıllık cezalar da kesinleşti. Andre Eminger ayrı tutuldu.
5 YILDA 438 DURUŞMA
NASYONAL Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütü, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürdü, iki bombalı saldırı düzenledi, 15 banka soygunu gerçekleştirdi. Örgüt, 4 Kasım 2011'de bir soygun sırasında ortaya çıktı. NSU elebaşları Uwe Böhnhardt
ve Uwe Mundlos
, o gün saklandıkları karavanda ölü bulundu. Zschaepe ise hücre evini ateşe verip polise teslim oldu. Dava 2013'te görülmeye başlandı. 438 duruşma görüldü. 765 tanık ve 56 uzman dinlendi. 93 mağdurlu davada karar 11 Temmuz 2018'de açıklandı.