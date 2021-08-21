Almanya’ya en çok faşistler zarar veriyor

BİRÇOK KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
GOETHE Enstitüsü
, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu
(GIZ) ve Alman Akademik Değişim Servisi (
DAAD), 37 ülkeden 622 kişi ile sanal ortamda, 24 farklı ülkeden çok sayıda kişi ile de bire bir görüşerek araştırma gerçekleştirdi. Almanya
'nın dışarıda nasıl bir ülke olarak algılandığının sorgulandığı araştırmada, ırkçılığın giderek daha büyük bir sorun olarak görüldüğü ortaya çıktı.
AŞIRI EĞİLİMLER ARTIYOR
ARAŞTIRMA, belirli bir süreliğine Almanya'ya gelip yeniden ülkelerine dönenler arasında yapıldı. Ankete katılanlar, Almanya'da kaldıkları süre içinde daha az hoşgörüyle karşılaştıklarını belirtirken, "Daha çok Almanya'da istenmediğimiz hissini yaşadık" dedi. Raporda, "Almanya'da popülist ve aşırı eğilimler artıyor ve yurtdışında Almanya ile ilgili en çok bu konuşuluyor" denildi.
IRKÇILIĞA ÇARE BULUN
ANKETE katılanlar ülkede dijital altyapının geliştirilmesi gerektiği gibi, yüksekokul sisteminde akademik hiyerarşinin olmasından yakındı. Yurtdışında, Almanya üzerine en çok konuşulan konunun ırkçılık olması, ülkenin imajına zarar olarak görüldü. Irkçılıkla mücadele üzerine çalışılması önerildi, imajın düzeltilmesinin önemine dikkat çekildi.
BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ
IRKÇILAR
ülkenin doğu eyaletlerinde kendilerine kurtarılmış bölgeler ilan etti, kasabalar kurdu. Duruma seyirci kalındı.
NSU
terör örgütü davasında örgüte yardım edenlerin üzerine gidilmedi. Başsanığın dışındaki sanıklar serbest kalınca, ırkçılar cesaretlendi.
DEFALARCA
hazırlanan raporlarda, Almanya'daki demokrasi için en büyük tehlikenin polis ve orduda artan ırkçılık olduğu ortaya kondu. Gereği yapılmadı.
TÜRKLÜĞÜNÜ
ya da yabancı kökenini öne çıkaran politikacılar, siyasette linç edildi
UYUM
yerine asimilasyon isteyenlerin sayısı tavan yaptı. Uyum politikaları gözden geçirilmek yerine sınırdışı kararları kolaylaştırıldı.