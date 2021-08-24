Almanlara bayrak aşkını Türkler öğretti

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya
'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
'nin Başbakanı olan ve bir dönem eyalette Uyum Bakanlığı yapan Armin Laschet, Bild TV
'de bayrak sevgisinden söz etti. Alman
bayrağının çok az görüldüğü 80'leri yaşadığını dile getiren Laschet, "Her millet bayraklarıyla kutlama yaparken biz çekingen davrandık. Sonra bayrak görünür oldu" dedi.
GURUR DUYMUYORSUNUZ
ALMANYA'NIN ev sahipliği yaptığı 2006 FİFA Dünya Kupası
sırasında insanların vatanperverlik yaşadığını söyleyen Laschet, "O zamanlar uyum bakanıydım. Türk gençleri bana,"Bize hep uyum sağlayın ve gurur duyun diyorsunuz ama siz gurur duymuyorsunuz' dedi. Onlar da diğerleri gibi coşkuyla bayrak salladılar. Bu bayrak birlikteliğin sembolü oldu" diye konuştu.
2008'DE ZİRVE YAPTI
LASCHET, NRW Uyum Bakanı olduğu dönemde, Türklerden sıkı aile bağlarını öğrendiklerini de ifade etmişti. Almanya'da bayrak sevgisi, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası
sırasında zirve yaptı. O şampiyonada Türkiye yarı finale yükseldi. Türkiye'nin her müsabakası öncesi evlere, işyerlerine Türk bayrağı asılmış, maçların izlendiği meydanlarda bayraklarla süslenen araçlara konvoylar oluşturulmuştu. FRANKFURT
ÇOK PİŞMAN OLDUM
ALMANYA'DA yaşanan sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
ile bölgeyi gezen Laschet, Steinmeier
'in konuşması sırasında gülmesinden dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Bir kez daha özür dileyen Laschet, "Kendime çok kızdım. Çok pişmanlık duydum. Başbakan olmak isteyen kişi farklı davranmalıydı" diye konuştu.