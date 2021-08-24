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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Almanlara bayrak aşkını Türkler öğretti

Almanlara bayrak aşkını Türkler öğretti

Almanya’nın başbakan adayı Laschet , 2006 Dünya Kupası sırasında bayrağın görünür olduğunu söyledi. Bunda Türk gençlerinin payı çok büyük

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Başbakanı olan ve bir dönem eyalette Uyum Bakanlığı yapan Armin Laschet, Bild TV'de bayrak sevgisinden söz etti. Alman bayrağının çok az görüldüğü 80'leri yaşadığını dile getiren Laschet, "Her millet bayraklarıyla kutlama yaparken biz çekingen davrandık. Sonra bayrak görünür oldu" dedi.

GURUR DUYMUYORSUNUZ
ALMANYA'NIN ev sahipliği yaptığı 2006 FİFA Dünya Kupası sırasında insanların vatanperverlik yaşadığını söyleyen Laschet, "O zamanlar uyum bakanıydım. Türk gençleri bana,"Bize hep uyum sağlayın ve gurur duyun diyorsunuz ama siz gurur duymuyorsunuz' dedi. Onlar da diğerleri gibi coşkuyla bayrak salladılar. Bu bayrak birlikteliğin sembolü oldu" diye konuştu.

2008'DE ZİRVE YAPTI
LASCHET, NRW Uyum Bakanı olduğu dönemde, Türklerden sıkı aile bağlarını öğrendiklerini de ifade etmişti. Almanya'da bayrak sevgisi, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında zirve yaptı. O şampiyonada Türkiye yarı finale yükseldi. Türkiye'nin her müsabakası öncesi evlere, işyerlerine Türk bayrağı asılmış, maçların izlendiği meydanlarda bayraklarla süslenen araçlara konvoylar oluşturulmuştu. FRANKFURT

ÇOK PİŞMAN OLDUM
ALMANYA'DA yaşanan sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bölgeyi gezen Laschet, Steinmeier'in konuşması sırasında gülmesinden dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Bir kez daha özür dileyen Laschet, "Kendime çok kızdım. Çok pişmanlık duydum. Başbakan olmak isteyen kişi farklı davranmalıydı" diye konuştu.

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Almanlara bayrak aşkını Türkler öğretti
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