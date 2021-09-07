En güzel emekli

Aslen
Uşaklı olan 68 yaşındaki Çetin Özgül
, otelcilik okulunu bitirdikten sonra 1970 yılında öğrenci olarak Almanya
'ya geldi. Burada çeşitli otel ve fuarlarda çalışan Çetin Özgül, birçok derneğe üye oldu. Almanya ve Türkiye
'deki sivil toplum kuruluşlarında halen faal olan Özgül, "Türkiye'deki emekli maaşımın bir kısmıyla üniversitede üç talebe okutuyorum" dedi.
"ELİNİZİ MUHTAÇLARA UZATIN"
SADECE öğrencilere yardımla yetinmeyen Özgül, aynı zamanda Türkiye'den kitap getirip Almanya'daki bitpazarlarında satıyor. Özgül, "Bu parayla Türkiye'deki derneklere yardım yapıyorum" diye konuştu. İnsanların yardım konusunda duyarlı olmasını isteyen Özgül, "İnsanlar ellerini muhtaç olanlara uzatarak yardımcı olsun. İnsanlara yardım etsinler" dedi.
'YARDIMLAŞINCA MUTLU OLUYORUM'
UZUN yıllardır gönüllü olarak derneklerde çalıştığını anlatan Çetin Özgül, "Deprem, açlık, susuzluk felaketlerinin olduğu bölgeler için kahvehanelerde para topladım, yerine gönderdim. Topladığım paraların listelerini yaparak, yardım eden insanların olduğu yerlere listeleri astım. İnsanlara yardım etmek bana mutluluk veriyor" diye konuştu.