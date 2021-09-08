Adı parkta yaşayacak

Almanya
'nın Frankfurt
kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Ratjen tarafından katledilen Sedat Gürbüz'ün ismi memleketi Hatay
'da bir parka verilecek. İsmi Antakya
'nın Akasya Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşatılacak olan Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.
ALMANYA SALDIRIYA GÖZ YUMDU
ALMAN
devletinin Hanau katliamının bir gün yaşanacağını sezmesine rağmen göz yumduğunu ifade eden anne Gürbüz, "Olay sonrası Alman hükümetinin nefret bir zehirdir söylemlerine ben inanmıyorum. Sen bu katliamın önlemini alabilirdin. Katil saldırıdan 3 ay önce her yere böyle bir şey yapacağının videolarını göndermiş. Almanya bana can borçludur. Bunun hesabını verecekler" dedi.