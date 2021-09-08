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Giriş Tarihi: 8.9.2021

İyilik meleği Eda

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
İyilik meleği Eda

Almanya’da yaşayan güzellik uzmanı Eda Coşan, kanser hastaları için ücretsiz bir kampanya başlatarak çevresinde adeta bir iyilik meleği oldu. Coşan, hastaların bakımını ücretsiz yapıyor

KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Willich kentinde güzellik salonu sahibi olan Eda Coşan, çevresinde iyilik meleği olarak biliniyor. Sağlık sektöründe meslek eğitimi aldıktan sonra edindiği tecrübeler doğrultusunda güzellik merkezi açan Coşan, kanser hastalarına kendi işyerinde ücretsiz olarak bakım yapıyor. Kanser hastalarının yaşadıkları zorlu sürecin kendisini çok etkilediğini ifade eden Eda Coşan, "Benim amacım onların bu hüzünlü dönemlerine bir damla mutluluk katmak. Kemoterapiden dolayı birçoğunun saçları ve kaşları dökülmüş oluyor. Onlara kalıcı makyaj ile kaş yapıyorum" diye konuştu.
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İyilik meleği Eda
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