İyilik meleği Eda

KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti
'nde bulunan Willich
kentinde güzellik salonu sahibi olan Eda Coşan, çevresinde iyilik meleği olarak biliniyor. Sağlık sektöründe meslek eğitimi aldıktan sonra edindiği tecrübeler doğrultusunda güzellik merkezi açan Coşan, kanser hastalarına kendi işyerinde ücretsiz olarak bakım yapıyor. Kanser hastalarının yaşadıkları zorlu sürecin kendisini çok etkilediğini ifade eden Eda Coşan, "Benim amacım onların bu hüzünlü dönemlerine bir damla mutluluk katmak. Kemoterapiden dolayı birçoğunun saçları ve kaşları dökülmüş oluyor. Onlara kalıcı makyaj ile kaş yapıyorum" diye konuştu.