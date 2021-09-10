İtfaiyeci Müjgan davada uzlaştı

KENDİSİNE hakaret eden ve tacizde bulunan itfaiyecilere dava açan Dr. Müjgan Perçin ile DFV uzlaştı. Berlin Eyalet İş Mahkemesi
de tarafların anlaşması üzerine davanın düştüğünü bildirdi. Perçin, mobbing suçlamalarıyla Alman İtfaiyeciler Birliği
'ne (DFV) dava açmıştı. Anlaşmanın detayları açıklanmazken Perçin anlaşma sağlanınca görevi bıraktı.
MÜJGAN Perçin'e bir tazminat ödendiğinden hareket ediliyor. Ülke genelinde 1.3 milyon itfaiyeciyi temsil eden Alman İtfaiyeciler Birliği Başkanı Hartmut Ziebs
, Müjgan Perçin'i genel sekreterliğe getirmişti. Bunun üzerine bazı yöneticiler Ziebs'e kazan kaldırmıştı. Perçin ise mobbinge ve hakarete maruz kalınca, davacı olmuştu. BERLİN