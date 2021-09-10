Haberler Avrupa Haberleri İtfaiyeci Müjgan davada uzlaştı
Giriş Tarihi: 10.9.2021

İtfaiyeci Müjgan davada uzlaştı

İtfaiyeci Müjgan davada uzlaştı

Alman İtfaiyeciler Birliği (DFV) Genel Sekreterliği’ne getirildiği için ırkçıların hedefi haline gelen Dr. Müjgan Perçin, DFV’ye açtığı davayı geri çekti

KENDİSİNE hakaret eden ve tacizde bulunan itfaiyecilere dava açan Dr. Müjgan Perçin ile DFV uzlaştı. Berlin Eyalet İş Mahkemesi de tarafların anlaşması üzerine davanın düştüğünü bildirdi. Perçin, mobbing suçlamalarıyla Alman İtfaiyeciler Birliği'ne (DFV) dava açmıştı. Anlaşmanın detayları açıklanmazken Perçin anlaşma sağlanınca görevi bıraktı.
MÜJGAN Perçin'e bir tazminat ödendiğinden hareket ediliyor. Ülke genelinde 1.3 milyon itfaiyeciyi temsil eden Alman İtfaiyeciler Birliği Başkanı Hartmut Ziebs, Müjgan Perçin'i genel sekreterliğe getirmişti. Bunun üzerine bazı yöneticiler Ziebs'e kazan kaldırmıştı. Perçin ise mobbinge ve hakarete maruz kalınca, davacı olmuştu. BERLİN
ARKADAŞINA GÖNDER
İtfaiyeci Müjgan davada uzlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA