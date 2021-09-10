Merkel’den veda konuşması

SORULARI YANITLADI
ALMANYA'DA 26 Eylül'de yapılacak genel seçimde bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel
, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen panelde veda konuşmasını yaptı. Düsseldorf
'ta bir tiyatroda düzenlenen panelde Başbakan Merkel
, Nijeryalı yazar Chimamanda Ngozi Adichie
ve gazeteciler Lea Steinacker
ile Miriam Meckel'in sorularını yanıtladı. Merkel'in konuşması, bir anlamda veda konuşması oldu.
ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN BAHSETTİ
FİZİK okuduğu için erkek egemen bir ortamda kendisini kabul ettirmeyi başardığını belirten Angela Merkel, özel hayatı hakkında da açıklamalar yaptı. Çocukken zihinsel engelli insanlarla büyüdüğünü kaydeden Merkel, annesinin iki yıl önceki ölümüne de değindi. Merkel, "Tabii ki bu kadar özel bir şey yaşanır da, bir de göz önünde olup sürekli bakışlara maruz kalırsanız, bu zor oluyor" diye konuştu.
'EVET, FEMİNİSTİM'
EN zor zamanının euro krizi
olduğunu söyleyen Merkel, "Mülteci politikası ile toplumu böldünüz mü?" sorusuna ise, "Toplumu bölmedim. 'Bunu başarırız' sözünün mültecilere davet olduğuna inanmıyorum" cevabını verdi. 2017'de "Feminist değilim" diyen Merkel aynı soruya, "Konu kadın ve erkeklerin toplumsal yaşama eşit katılımı. Bu anlamda o zaman bugün, 'Evet, feministim' diyebilirim" dedi.
'VİCDANIM RAHAT AYRILIYORUM'
MERKEL, "Görevden vicdanınız rahat şekilde mi ayrılıyorsunuz?" sorusuna ise, "Evet, katkımı sağladığımı düşünüyorum. Şimdi ülkenin yeniliğe ihtiyacı var" cevabını verdi. Merkel'in bu konuşması salonda büyük alkış topladı. Geleceğiyle ilgili soruları da yanıtlayan Merkel, "Şimdilik hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Tamamen gelişmelere göre davranacağım. Ve bu bana göre harika bir şey" dedi.
Başbakan Merkel, 22 Kasım 2005'ten beri Almanya başbakanı. Koalisyon görüşmelerinin aylar sürmesi halinde Merkel, en uzun süre başbakanlık yapan isim olabilir. Bunun için de, 18 Aralık 2021'e kadar başbakan kalması gerekir.