SPD’li bakanlıklara savcılık baskını

BASKINLARIN Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Para Aklama Merkezi'ne (FIU) dönük soruşturmalar kapsamında yapıldığı açıklandı. Savcılık, bakanlıklara yapılan baskında birçok belgeye de el konulduğunu bildirdi. FIU, bankaların kara para aklama şüphesiyle ilgili bildirimleri savcılıklara iletmemekle suçlanıyor. Soruşturmanın, 2018'de Afrika
'ya yapılan 1 milyon euroluk havaleye dayandığı öğrenildi. FIU'nun bu havaleyi şüpheli olarak savcılığa bildirmediği kaydedildi. Savcılık, "FIU'da yapılan aramalarda, FIU ile bakanlıklar arasında bir iletişim olduğunu ortaya koymuştu" denildi. Her iki bakanlığın da, anketlerde önde giden Sosyal Demokrat Parti
'ye (SPD) bağlı olması dikkat çekti.