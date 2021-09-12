Funda hanım’a başkanlık yakışır

BELEDİYE başkanlığı için Funda Gür
'ün (SPD) yanı sıra iki Türk daha adaylığını koydu. Toplam 11 adayın üçünün Türk kökenli olduğu başkanlık seçimini kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Ancak seçimi Funda Gür'ün kazanması durumunda Gür, Almanya
'da belediye başkanlığı yapacak tek Türk kökenli kadın olacak.
İLK KADIN OLURUM
SPD adayı olan ikiz kız annesi Funda Gür şu ana kadarki seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, "Kendime ve partime çok güveniyorum. Son aylarda kapı kapı dolaşıp yaptığımız tanıtımlarımızda çok pozitif yaklaşım görüyoruz. İlk Türk kökenli kadın belediye başkanı seçilmek istiyorum. Aynı zamanda Delmenhorst'ta ilk kadın belediye başkanı seçilmiş olurum" dedi.
PİSTORİUS'TAN DESTEK
DELMENHORST'UN kendisine inanılmaz yakınlık gösterdiğini ve destek verdiğini belirten Gür, "Delmenhorst kentinde şimdiye kadar hiçbir kadın belediye başkanı seçilmemiş. İnşallah ilk ben olurum. Bir Türk kökenli olarak bulunduğum seviyeye mücadele ederek geldim. Tüm adaylara da başarılar diliyorum" diye konuştu. Aşağı Saksonya
İçişleri Bakanı Boris Pistorius
da Delmenhorst'a gelerek Funda Gür'e destek verdi.
17 TÜRK ADAY YARIŞACAK
GÜR
ile kenti gezen ve seçmenlerle sohbet eden Pistorius, partililere Gür için destek çağrısı yaptı. Belediye seçimlerinde ilk oylamada hiçbir adayın yeterli oy çoğunluğunu sağlayamaması halinde 26 Eylül 2021'de seçimin ikinci turu yapılacak. 44 koltuklu belediye meclisi için de FDP
'den 11, SPD'den 3, Hıristiyan Demokrat Parti
'den (CDU) 2 ve Sol Parti
'den bir aday olmak üzere toplam 17 Türk kökenli aday yarışacak.