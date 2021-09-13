10 yıldır antika Mercedes biriktiriyor

Mönchengladbach yakınlarındaki Heinsberg
kasabasının Porselen semtinde yaşayan Serdal Yumurtacı'nın (33) garajında bulunan en eski Mercedes 59 yaşında. Yumurtacı, maden işçisi olan babasının da Mercedes marka otomobilleri çok sevdiğini belirterek, "Bana antika araba sevgisi babamdan geçti. Babamın araçlarını elden geçirip sattım. Sonra daha eski modelleri aldım. Sayıları sürekli artınca garaj kiraladım, şimdi hepsine gözüm gibi bakıyorum" dedi. Bugüne kadar antika arabaları için 300 bin eurodan fazla para harcayan Yumurtacı, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşinin otomobilinin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.