Haberler Avrupa Haberleri 10 yıldır antika Mercedes biriktiriyor
Giriş Tarihi: 13.9.2021

10 yıldır antika Mercedes biriktiriyor

10 yıldır antika Mercedes biriktiriyor

Babasının Mercedes arabalarıyla büyüyen Serdal Yumurtacı, antikacı oldu. Çorumlu Serdal, 10 yılda birbirinden güzel ve değerli 7 antika Mercedes’in sahibi oldu

Mönchengladbach yakınlarındaki Heinsberg kasabasının Porselen semtinde yaşayan Serdal Yumurtacı'nın (33) garajında bulunan en eski Mercedes 59 yaşında. Yumurtacı, maden işçisi olan babasının da Mercedes marka otomobilleri çok sevdiğini belirterek, "Bana antika araba sevgisi babamdan geçti. Babamın araçlarını elden geçirip sattım. Sonra daha eski modelleri aldım. Sayıları sürekli artınca garaj kiraladım, şimdi hepsine gözüm gibi bakıyorum" dedi. Bugüne kadar antika arabaları için 300 bin eurodan fazla para harcayan Yumurtacı, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşinin otomobilinin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
10 yıldır antika Mercedes biriktiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA