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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Müsteşara soruşturma

Müsteşara soruşturma

Maliye Bakanı Scholz’un Müsteşarı Wolfgang Schmidt hakkında savcılık soruşturma başlattı. Schmidt, “gizli kalması gereken mahkeme belgesini” yayınlamakla suçlanıyor

KARA para aklama skandalıyla bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde Osnabrück Savcılığı'nın yaptığı baskın, Maliye Bakanlığı'nda hareketliliğe neden oldu. Savcılık şimdi de Maliye Bakanlığı'nda yapılan aramanın bakanlıkla değil, bir başka kurumla ilgili olduğunu göstermek isteyen müsteşara soruşturma başlattı.
MALİYE Bakanlığı Müsteşarı Wolfgang Schmidt hakkında mahkeme kararının küçük bir kesitinin fotoğrafını çekip paylaştığı için soruşturma açıldığı öğrenildi. Schmidt, bakanlık hakkında algı oluşturulmaması için, olayın doğrusunun ne olduğunu paylaşmak istediğini bildirdi. FRANKFURT
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Müsteşara soruşturma
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