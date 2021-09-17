Biontech’e büyük onur

Almanya
'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Alman Gelecek Ödülü
, 17 Aralık'ta verilecek. Kazanan projeye ödül Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
tarafından 17 Aralık'ta Berlin
'de takdim edilecek. Ödülle birlikte proje sahiplerine 250 bin euro verilecek. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin
, 2021 Alman Gelecek Ödülü
'ne aday gösterilmekten memnun olduğunu belirtti.
MRNA YENI KAPILAR AÇACAK
KORONA
aşısında kullanılan mRNA'nın birçok hastalığa karşı da kullanılabileceğini söyleyen Şahin, "Bu bize tedavilerde yeni kapılar açacak" dedi. Şahin, mRNA'nın kanser tedavisi için de umut olduğunu belirtti. Ödülün bir başka adayı da, Siemens
. Siemens, yüzde 40 daha az ışın salan bir tomografi cihazı ile ödülü almak istiyor.