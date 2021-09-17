Haberler Avrupa Haberleri Biontech’e büyük onur
Giriş Tarihi: 17.9.2021

Biontech’e büyük onur

CENGİZ PARLAYAN
Biontech’e büyük onur

Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech şirketi, Alman Gelecek Ödülü’ne aday gösterildi

Almanya'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Alman Gelecek Ödülü, 17 Aralık'ta verilecek. Kazanan projeye ödül Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından 17 Aralık'ta Berlin'de takdim edilecek. Ödülle birlikte proje sahiplerine 250 bin euro verilecek. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, 2021 Alman Gelecek Ödülü'ne aday gösterilmekten memnun olduğunu belirtti.

MRNA YENI KAPILAR AÇACAK
KORONA aşısında kullanılan mRNA'nın birçok hastalığa karşı da kullanılabileceğini söyleyen Şahin, "Bu bize tedavilerde yeni kapılar açacak" dedi. Şahin, mRNA'nın kanser tedavisi için de umut olduğunu belirtti. Ödülün bir başka adayı da, Siemens. Siemens, yüzde 40 daha az ışın salan bir tomografi cihazı ile ödülü almak istiyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Biontech’e büyük onur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA