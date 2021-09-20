Kahraman kuzenler

OLAY 2017 yılında meydana geldi. Erhan Akkuşçu
(23), halasının kızı Nilay Karasular Kadiç
(23) ve okuldan arkadaşları Aleksandar Andjelkovic
, bir eğlenceye gitmek üzere evden çıktı. Otomobillerine doğru yürüdükleri sırada bir kadının yardım çığlıklarını duyan gençler, hemen sesin geldiği yere koştu. Erhan Akkuşçu, "Alkollü biri, kadını yere yatırmış, cinsel tacizde bulunuyordu. Hemen etkisiz hale getirip polisi aradık" dedi. Törende hazır bulunan baba Ayhan Akkuşcu da (49), gençlerin kendini tehlikeye atma pahasına doğru hareket etmesinin güzel olduğunu söyledi. Madalyayı gençlere takdim eden Bavyera İçişleri
Bakanı Joachim Herrmann
, "Sizin gibi ahlaki cesaret gösterenlere ihtiyacımız var" dedi.