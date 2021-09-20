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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Kahraman kuzenler

Mustafa AKBABA
Kahraman kuzenler

Cinsel tacize uğrayan bir kadını kurtaran Ankaralı Erhan Akkuşçu ve halasının kızı Nilay Karasular Kadiç, Bavyera İçişleri Bakanı tarafından cesaret madalyasına layık görüldü

OLAY 2017 yılında meydana geldi. Erhan Akkuşçu (23), halasının kızı Nilay Karasular Kadiç (23) ve okuldan arkadaşları Aleksandar Andjelkovic, bir eğlenceye gitmek üzere evden çıktı. Otomobillerine doğru yürüdükleri sırada bir kadının yardım çığlıklarını duyan gençler, hemen sesin geldiği yere koştu. Erhan Akkuşçu, "Alkollü biri, kadını yere yatırmış, cinsel tacizde bulunuyordu. Hemen etkisiz hale getirip polisi aradık" dedi. Törende hazır bulunan baba Ayhan Akkuşcu da (49), gençlerin kendini tehlikeye atma pahasına doğru hareket etmesinin güzel olduğunu söyledi. Madalyayı gençlere takdim eden Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, "Sizin gibi ahlaki cesaret gösterenlere ihtiyacımız var" dedi.
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Kahraman kuzenler
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