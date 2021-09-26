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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Başbakan, Funda Gür için oy istedi

MEHMET UZUN
Başbakan, Funda Gür için oy istedi

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stefan Weil, Delmenhorst büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan Funda Gür için oy istedi

ALMANYA'NIN Delmenhorst kenti pazar günü hem Almanya başbakanını, hem de belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek. 12 Eylül'de yapılan seçimde ikinci tura kalan SPD'li Funda Gür başkan olabilmek için CDU'lu Petra Gerlach ile yarışacak. Seçim çalışmalarını sürdüren Gür'e Eyalet Başbakanı Stefan Weil'dan destek geldi. Delmenhorst kentini ziyaret eden Weil, Gür ile birlikte çarşı pazar gezip seçmenle konuştu. Gür'e oy isteyen Weil, seçmenin mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini de dile getirdi. Funda Gür ise başkanlık için iddialı olduğunu dile getirdi ve "İnşallah çalışmamızın karşılığını alırız. Türk kökenli seçmenlerden destek bekliyorum. Gelin birlikte tarih yazalım" dedi.
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Başbakan, Funda Gür için oy istedi
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