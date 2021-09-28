Eski bakanların seçim zaferi

BERLİN
ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de ülke genelinde olduğu gibi seçim Sosyal Demokrat Parti
'nin zaferi ile sonuçlandı. Merkel'in başbakanlığındaki hükümetlerde Federal Aile Bakanlığı yapan Manuela Schwesig
ile Franziska Giffey
eyaletlerde SPD
'yi birinci parti yaptı. Berlin Eyaleti
'nde Giffey ile seçime giren SPD, yüzde 21.4 oyla seçimi kazandı. Yeşiller, bu eyalette yüzde 18.9 oy alarak ikinci, CDU
ise yüzde 18.1 oy ile üçüncü parti oldu. Schwesig ile SPD Mecklenburg Vorpommern'de yüzde 39.6, ırkçı AfD 16.7, CDU ise 13.3 oranında oy sahibi oldu. FRANKFURT