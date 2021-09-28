Haberler Avrupa Haberleri Eski bakanların seçim zaferi
Giriş Tarihi: 28.9.2021

Eski bakanların seçim zaferi

Eski bakanların seçim zaferi

Almanya’da genel seçim ile birlikte gerçekleştirilen iki eyalet seçiminde başbakanlık koltuğuna SPD’li iki eski Federal Aile Bakanı oturdu

BERLİN ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de ülke genelinde olduğu gibi seçim Sosyal Demokrat Parti'nin zaferi ile sonuçlandı. Merkel'in başbakanlığındaki hükümetlerde Federal Aile Bakanlığı yapan Manuela Schwesig ile Franziska Giffey eyaletlerde SPD'yi birinci parti yaptı. Berlin Eyaleti'nde Giffey ile seçime giren SPD, yüzde 21.4 oyla seçimi kazandı. Yeşiller, bu eyalette yüzde 18.9 oy alarak ikinci, CDU ise yüzde 18.1 oy ile üçüncü parti oldu. Schwesig ile SPD Mecklenburg Vorpommern'de yüzde 39.6, ırkçı AfD 16.7, CDU ise 13.3 oranında oy sahibi oldu. FRANKFURT
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski bakanların seçim zaferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA