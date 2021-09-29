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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Sizin başarınıza yaklaşamadım

İBRAHİM TAŞ
Sizin başarınıza yaklaşamadım
Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, görev bölgesindeki liselerde öğrenim gören başarılı öğrencileri, aileleri ile birlikte kabul etti. Gençlerin başarısını öven Kaya, "Hepiniz olağanüstü bir başarı gösterdiniz. Ben de Almanya'da lise okudum, ama sizin puanlarınıza yaklaşamadım bile. Dilinize hâkim olun, kimliğinizi koruyun. Zor ama yapabileceğinizden eminim" dedi. Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer ise "Bizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlanırdınız" şeklinde konuştu. Gençler ise başkonsolos tarafından onurlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti ve üniversitelerini tamamlayıp mesleklerinde başarılı olma isteklerini ifade etti.
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Sizin başarınıza yaklaşamadım
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