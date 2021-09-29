Sizin başarınıza yaklaşamadım

Türkiye
'nin Köln
Başkonsolosu Turhan
Kaya, görev bölgesindeki liselerde öğrenim gören başarılı öğrencileri, aileleri ile birlikte kabul etti. Gençlerin başarısını öven Kaya, "Hepiniz olağanüstü bir başarı gösterdiniz. Ben de Almanya
'da lise okudum, ama sizin puanlarınıza yaklaşamadım bile. Dilinize hâkim olun, kimliğinizi koruyun. Zor ama yapabileceğinizden eminim" dedi. Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer
ise "Bizi en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlanırdınız" şeklinde konuştu. Gençler ise başkonsolos tarafından onurlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti ve üniversitelerini tamamlayıp mesleklerinde başarılı olma isteklerini ifade etti.