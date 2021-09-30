İmza için Dilara’yı uyandırmayın

BUNDESLİGA ekibi Union Berlin
'in forvet oyuncusu Max Kruse
, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, imza almak için kapısına dayanan fanatik taraftarlara sitemde bulundu. İmza isteğini reddedecek son kişi olduğunu dile getiren Kruse, "Sokakta fotoğraf çekinmeyi ve imza vermeyi dert etmem. Ama belli ki tesadüfen karşılaşmayı ummanın yetmediği taraftarlar var. Kapı zilimi erken çaldığınız için Dilara'nın uyanması sınırı aşmaktır. Mahremiyetin olması gerek. Evde fotoğraf ve imza vermiyorum" dedi. Kruse geçtiğimiz günlerde Dilara Mardin
'e evlilik teklifinde bulunmuştu. BERLİN