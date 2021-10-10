Anne kızın sır ölümü

KOMŞULARI HABER VERDİ
NİJMEGEN
kentinde Urfalı Hanım (67) ile kızı Meral Kaldı
'nın (38) yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine komşular polise haber verdi. Polis, daireye girdiğinde çürümek üzere olan iki kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yoğun koku bulunan evi böceklerin sardığı bilgisini veren polis, ölümün uzun süre önce gerçekleşmiş olabileceğini açıkladı.
ÖLÜM NEDENLERİ BELİRSİZ
YAKLAŞIK bir hafta önce bulunan cesetlerin kimliğini yeni açıklayan polis, dün cenazeleri aileye teslim etti. Adli tıptan ise henüz ölümün neden gerçekleştiğine ilişkin rapor çıkmadı. Annesi ve kız kardeşinin ölüm haberini polisten aldıklarını söyleyen Murat Kaldı
, "Neden ve nasıl öldüklerini bilmiyoruz. Ölüm raporunu bekliyoruz" diye konuştu.
BABANIN HABERİ YOK
KALDI, "Alzheimer hastası olan babam geçen seneye kadar annemle kalırdı ama sonra bakımevine yerleştirildi. Babam durumdan habersiz. Annemiz ve kız kardeşimizle uzun süredir ailevi nedenlerden dolayı görüşmüyorduk. Beş kardeşiz. Polis ve savcılık çalışmalarını sürdürüyor. Ev hâlâ polis incelemesi altında" dedi.