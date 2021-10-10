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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Köln’e ezan müjdesi

Köln’e ezan müjdesi

Köln Büyükşehir Belediyesi, cuma günleri öğle ezanı okunabileceğini açıkladı. Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı şehirde haber sevinçle karşılandı

ALMANYA'NIN Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, ezan konusunda gelen talepler üzerine başlangıçta 2 yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı. Buna göre, ezan okuma süresi 10 dakikayı geçmeyecek.
HOPARLÖRLE dışarı verilecek ezan sesinin yüksekliği çok olmayacak. Anayasal olarak korunan din özgürlüğüne atıfta bulunan Reker, projenin, "dinin karşılıklı kabulünün bir işareti" olduğunu belirtti. Reker, "Müslüman hemşerilerimiz, şehrimizin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini de kullandı.
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Köln’e ezan müjdesi
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