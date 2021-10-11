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Giriş Tarihi: 11.10.2021

CDU Darmadağın

CDU Darmadağın

Tarihi seçim yenilgisi alan CDU’da sular durulmuyor. Ekonomi Bakanı Altmaier ile Savunma Bakanı Karrenbauer, milletvekilliği görevinden istifalarını açıkladı

ELEŞTİRİLER İSTİFAYA DÖNDÜ
ALMANYA'DA 26 Eylül'deki seçimde Hıristiyan Demokrat Birliği Partisi (CDU) tarihinin en kötü seçim sonucunu aldı. Bu yüzden partide yükselen eleştirilere şimdi istifalar eklendi. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer milletvekilliği görevlerinden istifa etti. İki bakan, yeni hükümet kurulana dek bakanlık görevlerini sürdürecek.

'YENİLENMEYE İHTİYAÇ VAR'
BU iki ismin yerine Nadine Schön (38) ve Markus Uhl (41) milletvekili oluyor. Altmeier, Birliğin kadro yenilemesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Karrenbauer ise "CDU kendini gelecek için iyi konumlandırmalı" dedi. Bu istifaların ardından Saarland Başbakanı ve CDU Eyalet Başkanı Tobias Hans da görevi bıraktığını açıkladı, aynı gerekçeleri gösterdi. FRANKFURT
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CDU Darmadağın
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