WILMA Elles, Mayk Azzato 'nun ' My Name is Josy ' isimli ödüllü filminin Frankfurt Villa Kennedy 'deki prömiyerine katıldı. Prömiyere katılan film ekibi ve davetlilerle bir araya gelen Elles, hatıra fotoğrafları da çektirdi. Gerilim türündeki filmin başrolünde Brock O'Hurn, Josefine Koenig ile rol aldı.