Faşist komşuların zulmüne dayanamadı

GÖZÜME UYKU GİRMİYORDU
ALMANYA'NIN Hof kentine bağlı Münchberg kasabasında tek başına yaşayan Suzan Ayşe Cebeci
, 1.5 yıldır süren ırkçı saldırılara dayanamadı. Polisin ve savcılığın saldırıların üzerine gitmediğini söyleyen Cebeci, "Çareyi adres değiştirmekte gördüm. Posta kutuma bırakılan bıçaktan sonra geceleri gözüme uyku girmez oldu. Bıçakta parmak izleri bulundu, ancak dosya kapatılıverdi" diye konuştu.
DOSYA HEMEN RAFA KALKTI
HER gün ırkçı saldırı korkusu ile yaşayamadığı için evini taşımak durumunda kaldığını dile getiren Cebeci, "Hof Savcılığı, bıçaktaki üç parmak izine rağmen 'Tehditle ilgili hiçbir ipucu bulunamadı' diyerek soruşturmayı durdurdu. Başım kapalı diye mahallede her türlü tehdit edildim. Yolumu yaşlı Alman
komşu kesti, hakaret yağdırdı. Kadın komşular da beni görünce ırkçı ifadeler kullandı" dedi.
ADALETE GÜVENİM SARSILDI
SUZAN Ayşe Cebeci, polis ve savcılığın can güvenliğine duyarsız kalmasına bir anlam veremediğini ifade etti. Cebeci, "Yol kesen, hakaret yağdıran, posta kutusuna bıçak bırakan acaba Alman olmayıp Türk olsaydı soruşturma bu kadar hızlı durdurulur muydu?" diye sordu, Alman adaletine olan güveninin sarsıldığını söyledi.
Hüseyin ERDEM