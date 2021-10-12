Mercedes’ten büyük ayıp

BİLİRKİŞİ 'KAZALI' DEDİ
ALMANYA'NIN Rheinland Pfalz Eyaleti
'ne bağlı Bobenheim-Roxheim kasabasında yaşayan iş insanı Münevver Dağ (35), iki yıl önce 81 bin euroya Düsseldorf
'taki Mercedes
bayisinden S 400 model otomobil satın aldı. Dağ'ın eşi Metin Gündüz
, 'Kazasız' diye satılan aracın sağ arka kapı renginden şüphelendi. Otomobili bilirkişi raporu için TÜV'e götüren Dağ, kazalı olduğunu tespit ettirdi.
DALGA GEÇER GİBİ TEKLİF
MERCEDES bayisindeki muhataba, iki aylık çaba sonrası ulaşan Dağ, "300 euro verip konuyu kapatma teklifinde bulundular. Hem kusurlu araba sattılar hem de dalga geçer gibi komik teklif sundular. Konuyu mahkemeye taşıdık. Aracı dava boyunca kullanamadık. Mahkeme bilirkişi raporunu da inceleyince bizi haklı buldu ve faiz ile birlikte 95 bin euro iade edilmesini kararlaştırdı" dedi.