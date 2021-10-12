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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Nazan’ın yardım eli Kolombiya’ya uzandı

Nazan’ın yardım eli Kolombiya’ya uzandı
ALMAN RTL televizyonu moderatörü Nazan Eckes, çocuklara yardım projesi için Kolombiya'ya gitti. 15 yıldır Almanya ve yurtdışında çeşitli yardım projelerine destek veren Nazan, ziyaretine ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklara ne kadar değer verdiğimi artık hepiniz biliyorsunuz. Birçok fakir ülkeye seyahat ettim, ancak son birkaç günde burada gördüklerimin tarifi zor. Çocuklar açlıktan ölüyor, gerçek bir evleri yok, eğitim ve tıbbi bakıma erişim yok" dedi. Nazan dahil olduğu yardım projesi ile ilgili yakında detaylı bilgi sunacağını aktardı. Nazan, çocuklarla vakit geçirirken çekilen fotoğraflarını da hesabında paylaştı. FRANKFURT
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Nazan’ın yardım eli Kolombiya’ya uzandı
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