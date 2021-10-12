Nazan’ın yardım eli Kolombiya’ya uzandı

ALMAN RTL
televizyonu moderatörü Nazan Eckes
, çocuklara yardım projesi için Kolombiya
'ya gitti. 15 yıldır Almanya
ve yurtdışında çeşitli yardım projelerine destek veren Nazan, ziyaretine ilişkin Instagram
hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklara ne kadar değer verdiğimi artık hepiniz biliyorsunuz. Birçok fakir ülkeye seyahat ettim, ancak son birkaç günde burada gördüklerimin tarifi zor. Çocuklar açlıktan ölüyor, gerçek bir evleri yok, eğitim ve tıbbi bakıma erişim yok" dedi. Nazan dahil olduğu yardım projesi ile ilgili yakında detaylı bilgi sunacağını aktardı. Nazan, çocuklarla vakit geçirirken çekilen fotoğraflarını da hesabında paylaştı. FRANKFURT