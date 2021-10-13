Giriş Tarihi: 13.10.2021

MİNİK MAHİR’İN İLİK UMUDU Mustafa AKBABA

Doğumundan beş ay sonra lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. Dokuz aylık Mahir bebek, şimdi kendisini hayata bağlayacak uygun ilik bekliyor