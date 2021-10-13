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Giriş Tarihi: 13.10.2021

MİNİK MAHİR’İN İLİK UMUDU

Mustafa AKBABA
MİNİK MAHİR’İN İLİK UMUDU

Doğumundan beş ay sonra lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. Dokuz aylık Mahir bebek, şimdi kendisini hayata bağlayacak uygun ilik bekliyor

BERLİN'DE yaşayan Aksaraylı Selvi ve Celal Dadaloğlu çifti, haziran ayında Türkiye'ye tatile gidince Mahir isimli bebeklerinin lösemi olduğunu öğrendi. İzmir'de rahatsızlanan Mahir bebeğe götürüldüğü hastane, lösemi teşhisi koydu. Aile, üyesi oldukları ADAC'nin özel uçağı ile Almanya'ya geri döndü. Mahir bebek Berlin'de tedavi görmeye başladı. Anne Selvi Dadaloğlu, "Tatile gitmeden önce hastalanmıştı. Nadir görülen ilik kanseri olduğu ortaya çıktı" dedi. Herkese çağrıda bulunan anne, "Mahir'in kök hücre nakli olması gerekiyor. Bunun için bir kampanya başladı. Tüm ilik nakli bekleyen lösemi hastası çocuklara yardımcı olalım" diye konuştu.
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MİNİK MAHİR’İN İLİK UMUDU
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