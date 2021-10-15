Bu cinayetlerin faillerini bulun

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
'nin İçişleri Bakanı Herbert Reul
, 1970'ten 2015'e kadar işlenen faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açacağını ifade etti. Bakan Reul, teknolojinin yeniliklerini kullanıp cinayetleri aydınlatmaya çalışacaklarını söyledi. Eyalette aydınlatılmayı bekleyen çok sayıda kurbanı Türk faili meçhul cinayet var.
NSU KURBANI OLABİLİR
YABANCI olduğu için kısa sürede kapanan dosyaların şimdi tozlu raflardan yeniden indirilmesi gündemde. Cinayet kurbanı Türkler arasında ırkçı teröristlerce öldürülmüş olabilecek isimler de bulunuyor. Bunlardan biri 1 Mart 2006 günü öldürülen Fevzi Ufuk
. 68 yaşındaki 8 çocuk babası Ufuk'un adı, terör örgütü NSU'nun 10 bin kişilik ölüm listesinde yer almıştı.
MUHİTTIN GÜNEY(31):
Cesedi, 29 Mayıs 1996'da Ostheim-Altdeutzer Ormanı'nda bulundu. Güney'in 43 kez bıçaklandıktan sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığı anlaşıldı. Fail veya faillere ulaşılamadı
RECEP BEKTAŞ
(21):
Cesedi, 5 Eylül 2005 günü Lüdenscheid
yakınlarındaki Altena kasabasında şato yolu üzerinde bulundu. Bektaş'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Kısa sürede dosya kapandı.
REŞAT ÖZDEMIR
(28):
Velbert'te 5 Nisan 2012 günü kaybolan Reşat Özdemir
'in cesedi, 4.5 yıl sonra Hattingen yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Cinayetin aydınlatılması için 5 bin euro ödül konuldu ancak sonuç alınamadı.
TOMAS ATAK
(34):
Ahlen'de 11 Aralık 2020 günü evinin önünde kafasına ateş edilerek infaz edildi. Olay yerinde Beckum plakalı koyu renkli kombi aracının görüldüğü söylendi. Katilin bulunması için aile 50, savcılık 5 bin euro ödül koydu.
SEÇKIN ÇAĞLAR (16):
Cesedi, 17 Ekim 1991 günü bulundu. Çağlar'ın, akşam saatlerinde bir banliyö tren istasyonunda tecavüze uğradığı, sonra boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Dosya yeniden açılıyor.
HÜSEYİN KARAKAŞ(56):
Cededi, Köln
'de 19 Aralık 1999 günü Severin Köprüsü
üzerinde bulundu. Taksici Karakaş'ın kafasından vurulduğu anlaşıldı. Mermi alnından çıkmış ve aracın ön camını delip geçmişti.
SÜLEYMAN DUMAN (44):
18 Şubat 2015'te cesedi, Dortmund-Ems Kanalı yanındaki Motocross pisti üzerine bırakılan otomobilin içinde yanmış olarak bulundu. Cinayete ilişkin iki kişi gözaltına alındı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.