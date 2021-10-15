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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Noel öncesi hükümet kurarız

Noel öncesi hükümet kurarız

Genel seçimin galibi SPD, yeni hükümet için tarih verdi. Washington’da açıklama yapan partinin başbakan adayı Olaf Scholz, uzlaşma için Noel öncesini işaret etti

YAPICI İLERLEME VAR
ALMANYA'DA 26 Eylül genel seçiminden birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan adayı Olaf Scholz, G20 Maliye Bakanları zirvesi için bulunduğu Washington'da açıklamada bulundu. Scholz, Yeşiller ve FDP ile sürdürdükleri ön görüşmelerin çok iyi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

YENİ GÖRÜŞME BUGÜN
SCHOLZ, "Noel'den önce yeni bir hükümetimiz olacak" dedi. Üç parti pazartesi ve salı günü uzun süren toplantılar gerçekleştirirken, dün ve çarşamba günü küçük gruplar bir araya geldi. Bugüne kadarki müzakere sonuçlarını özetleyen taraflar, bugün yeniden bir araya gelip uzlaşmaya vardıkları noktaları parti komitelerine sunacak. BERLİN
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Noel öncesi hükümet kurarız
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