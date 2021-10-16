Gastarbeıter ders kitabında

'DEDE BU SENİN İÇİNDİ'
ALMANYA
'NIN ünlü rap müzik sanatçısı Eko Fresh
lakaplı Ekrem Bora
'nın (38) 2012'de 'Ek to the Roots
' adlı albümünde yer alan Der Gastarbeiter
(Misafir işçi) şarkı sözünün tamamı kitabın, Osmanlı İmparatorluğu
ile Türkiye
'nin anlatıldığı bölümde yer aldı. Bora, şarkı sözlerinin ders kitabında yer aldığını yeni öğrendiğini söyleyerek, "Dede, bu senin içindi" paylaşımında bulundu.
SEVDİĞİMİZ KADAR SEVİLMEDİK
BORA'NIN ülkeye göç eden Türklerin yaşadıkları zorluklara vurgu yaptığı Der Gastarbeiter şarkısının nakarat bölümünde, "Hayatımız boyunca her zaman çok savaştık. Almanya'yı deliler gibi yürekten seviyoruz ama ne yazık ki o her seferinde bizi sevmiyor" sitemi bulunuyor. Bora, şarkıda annesinin 15 yaşında kâğıt fabrikasında çalışmak zorunda kaldığını da anlatıyor.
EKREM BİR İŞÇİNİN OĞLU
ALMANYA'YA işçi göçünün 60. yılında şarkısının ders kitabında yer almasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sivaslı Bora, şarkıda 60. yıl anısına yeni düzenlemeler yapacağını söyledi. Eko Fresh'in Almanca şarkısının bir bölümünde Türkçe 'Ekrem, bir işçinin oğlu' sözleri yer alıyor. Bora, şarkısında ayrıca dedesi için 'Kendini feda eden bir nesil. Bugün benim gibi biri faydalansın diye tüm hayatı boyunca çalıştı" satırlarına da yer veriyor.