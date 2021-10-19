Pandemi ırkçı nefreti patlattı

KOMPLO TEORİSİ ÜRETTİLER
AVRUPA
'DA artan ırkçılık, pandemide alevlendi ve göçmenler, Müslümanlar ile Yahudilerin hedef seçilmesine yol açtı. Avrupa'da İnanç ve Güvenlik Özgürlüğü Enstitüsü'nün araştırmasına göre, ırkçılar pandeminin nedeni olarak bu üç grubu gördü ve sosyal medyada komplo teorileri üretti. Bu komplo teorilerinden biri, "Müslümanların korona cihadı" diye sunuldu.
NEFRET DALGASI SONA ERMEDİ
IRKÇILAR, Müslümanların koronayı biyolojik silah olarak kullandığı saçmalığını yayıp, din düşmanlığı yaptı. Aynı komplo teorisi Yahudiler
için de yapıldı ve "Nazi kurbanlarının intikamını almak için koronayı yaydılar" denildi. Sosyal medya ağlarında onbinlerce mesajı inceleyen enstitü, nefret dalgasının sona ermediğini, sosyal medya sitelerinin sahte hesapları kapatmasını istedi. FRANKFURT
TÜRKLERİ HEDEF SEÇMİŞLERDİ
PANDEMİNİN başında, Çinliler hedef seçilmiş, sokakta çok sayıda Çinli
saldırıya uğramıştı. Ardından ise "Türkler düğünde korona yayıyor" denilmişti. Yaz tatili sonrası yine Türkler koronavirüsü yayanlar olarak gösterilmişti. Bu görüşe, siyasiler de dahil olunca ırkçıların ekmeğine yağ sürüldü. Sosyal medya saldırıları çoğu kentte fiziksel saldırıya da dönüştü.