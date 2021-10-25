Giriş Tarihi: 25.10.2021

Dört can alan şüpheli yangın Mustafa AKBABA

Reisbach kasabasında Türklerin de oturduğu binada şüpheli yangın meydana geldi. Yangın Adanalı Serap Yaldır ile birlikte toplam 4 kişinin ölümüne neden oldu