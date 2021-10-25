Dört can alan şüpheli yangın

19 KİŞİ YARALAND
ALMANYA'NIN Bavyera Eyaleti
'ne bağlı Reisbach'taki bir binada da önceki gece saat 02.00'de yangın çıktı. Yangında çatı katında oturan dört çocuk annesi Adanalı Serap Yaldır (55), Erika P
. (20) adlı kadın ile karnındaki 7 aylık bebeği ve 78 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Alevlerin arasından annesini kurtarmaya çalışan Erhan Yaldır
ve toplam 19 kişi yaralandı.
BALKONDAN ATLADILAR
BİNANIN zemin katında yaşayan Erzincanlı Handan Yeşilyurt ve iki oğlu alevlerden balkondan atlayarak kurtuldu. İtfaiye, yangında dış etmen olmadığını ifade etti. Zemin katta oturan kiracının ocağı açık unutması sonrası yangının çıkmış olabileceği üzerinde de durulurken, söz konusu kişinin kaçma ihtimali olmadığı gerekçesi ile gözaltı kararı verilmedi.