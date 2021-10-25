Yine bildik senaryo

2 ÇOCUK, İKİSİ DE SERBEST
ALMAN polisi, Solingen
'de, Sibel İsini
(48) ve üç çocuğunun yaşadığı eve molotof kokteyli atan kundakçıları tespit ettiğini açıkladı. Polisin kendisini çağırdığını anlatan İsini, "Yaşları 13 ile 14 olan iki kundakçı olduğunu söylediler. Birinin dosyası oldukça kabarıkmış, Bonn
'da yakalanmış. Onun için, 'Ateşle oynamayı seven, psikolojisi bozuk' dediler. Serbest bırakılmışlar" diye konuştu.
SUÇLARINI İTİRAF ETMİŞLER
YAŞI 14 olanın, 'Biz onları öldürmek istemedik' şeklinde ifade verdiğinin de kendisine aktarıldığını söyleyen İsini, "Polis kundakçıları bulmuş. Suçlarını itiraf etmişler. Savcı nasıl olur da serbest bırakır. Suçlarını itiraf edenler nasıl olur da dışarıda gezebilir. Ya yeniden gelip aynı şeyi biz uyurken yapsalar ne olacak. Ölmemiz mi gerekiyor. Molotof kokteyli atan sanki mağdur, biz suçluyuz. Sözün bittiği yer" dedi.
POLİSTEN SKANDAL SÖZLER
OLAYDAN sonra korkudan sabaha kadar uyuyamadıklarını belirten İsini, "Polise, 'Can güvenliğimiz yok. Koruma istiyoruz' dedim. Cevapları, 'Herkese koruma veremeyiz. Uyuyamıyorsanız ev doktorunuza gidin, uyku ilacı alın' şeklinde oldu. Korku içindeyiz. Solingen Belediye Başkanı'na da yalnız bırakıldığımızı düşündüğümü söyledim. Düsseldorf Başkonsolosumuz ziyaretimize geldi. Yalnız olmadığımızı söyledi. Lütfen bizi yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.
28 YIL ÖNCE DE AYNISI YAŞANDI
29 Mayıs 1993 günü Genç ailesinin evini kundaklayan ve beş Türk'ün ölümümüne yol açan kundakçıların da yaşı küçüktü. Dört Neo- Nazi'den Felix Köhnen
ile Christian Reher
16, Christian Buchholz
ise 20 yaşındaydı. Üçü gençlik cezası ile yargılanıp kısa sürede hapisten çıktı. İsimleri değiştirildi, adresleri gizlendi. Bu üçü de tıpkı yeni kundaklama girişiminde olduğu gibi yaşlarından dolayı öne sürülmüştü.
YANIT BEKLEYEN SORULAR
Bu çocuklar molotof yapımını nereden biliyor?
Bonn'da yakalandıysa 70 km ötedeki Solingen'e nasıl gittiler?
O evde Türk ve Suriyeli
aile oturduğu bilgisini kimden aldılar?
Çocukları oraya kim yönlendirdi?
Gecenin saat 02.00'sinde dışarıya nasıl çıkabildiler?
Yaşları küçük olan çocuklar bilinçli mi seçildi?
Neden hemen "Psikolojileri bozuk" denip serbest bırakıldılar?
Çocukların yönlendirildiği apaçık ortadayken neden konu araştırılmıyor?