Haydi rüzgar tutun hayata

HENÜZ dört aylıkken SMA Tip 1
teşhisi konulan Rüzgar Samet Çiçek
'in tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro düzenlenen kampanya ile toplandı. Kampanyaya Almanya
ve Türkiye
'den hayırseverler büyük destek verdi. Son olarak toplanan miktarın üzerini Almanya'dan ismini gizli tutan bir hayırsever tamamladı. Rüzgar tedavi için Ulm Üniversitesi Hastanesi
'ne getirildi.
TEDAVİSİ ÜÇ AY SÜRECEK
İZMİR
'İN Bornova
ilçesinde yaşayan İbrahim (41) ve Gülistan
(28) Çiçek çiftinin üçüncü çocukları Rüzgar'ın tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro Ulm Üniversitesi Hastanesi'nin hesabına yatırıldı. Rüzgar'a, 'Zolgensma' adlı ilaç verildi ve tedavinin yaklaşık üç ay süreceği, ilaç bitimi sonrası fizik tedaviye başlanacağı belirtildi. Oğlu Rüzgar'ın yaşama tutunması için uzun süredir eşiyle birlikte mücadele veren İbrahim Çiçek
, "Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.
TÜM ÇOCUKLARA ALLAH ŞİFA VERSİN
ÇİÇEK, "Şu an 16 aylık olan Rüzgar'ın hayata tutunması için bizlere çok insan destek oldu. Hayırseverler ve gönüllü elçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle Almanya'ya geldik ve Rüzgar'ın tedavisine başlandı. Bu süreçte Rüzgar'a ilk ilaç verildi. Şimdi doktorlar durumunu gözlemleyecek. Rüzgar gibi bu hastalıkla mücadele eden tüm çocuklara Allah şifa versin" diye konuştu.