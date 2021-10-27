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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Merkel’den acı itiraf

Merkel’den acı itiraf

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs döneminde “Yaşlıları maalesef koruyamadık” itirafında bulundu

Başbakan Angela Merkel Alman basınına verdiği röportajda, devletin yaşlılar yurtlarında yeterince önlem alamadığını söyledi. Merkel, 2020 kış döneminde 30 bin yaşlı insanın ölmesini "Pandemiyle mücadelede en zayıf anımızdı. Yaşlıları maalesef koruyamadık" olarak nitelendirdi. Bu durumun kendisini hâlâ üzdüğünü söyleyen Merkel, "Geçtiğimiz Noel döneminde elimizde testler vardı. Buna rağmen yaşlılar yurtlarında ve bakımevlerinde çok az test yapıldı" dedi. Ücretsiz testlerin sunulmasına karşın yaşlılar yurtlarında bunun hayata geçirilmesinin çok uzun sürdüğünü söyledi. FRANKFURT
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Merkel’den acı itiraf
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